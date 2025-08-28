Напередодні нового навчального року в Кам’янському перевірили стан спортивних комплексів

У Кам’янському перевірили стан спортивних комплексів. Тут приділяють особливу увагу розвитку інфраструктури. Ще до початку повномасштабної війни у місті побудували п’ять сучасних багатофункціональних майданчиків у різних районах. Вони стали осередками активного відпочинку та здорового способу життя для тисяч мешканців громади. У міськраді зазначили, інспектують спортивні об’єкти, аби перевірити їхній технічний і санітарний стан напередодні нового навчального року. На стадіонах Кам’янського щодня тренуються діти різного віку. Юні кам’янчани полюбляють грати у футбол, волейбол, баскетбол, а також активно займаються легкою атлетикою та іншими видами спорту.

Продовжити читання