Межова під вогнем: дніпровське прифронтове селище, про яке забули?

Межова під вогнем! Люди тут залишаються без світла, води і мобільного зв’язку. “На “гарячій лінії” ОВА сказали, що людей тут немає. А люди тут є!”, – жаліються місцеві. Дивіться наш репортаж з дніпровського прифронтового селища, про яке, здається, влада забула. Слідкуйте за останніми новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь головне про війну в Україні на 11 каналі!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!