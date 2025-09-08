У Кам’янському активно готуються до опалювального сезону

08.09.2025 12:37
u-kam-yanskomu-aktyvno-gotuyutsya-do-opalyuvalnogo-sezonu

У Кам’янському триває активна робота з підготовки до опалювального сезону. В місті з цього приводу провели чергове засідання штабу, заслухали звіти керівників відповідних підприємств. А міський голова особисто виїхав на об’єкти, щоб перевірити хід робіт. Комунальне підприємство “Добробут” займається ремонтом внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання. Перелік першочергових адрес визначають враховуючі звернення мешканців. Їх приймає Єдина диспетчерська служба. Зараз на фінальному етапі перебуває підготовка об’єктів соціальної сфери – це школи, дитсадки та медичні заклади.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video body5gys4os

Знайшли старовинний артефакт після деокупації села: Що це та в чому його цінність?

08.09.2025 16:41
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-02062025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.09.2025

08.09.2025 8:11
Video thumbnail for youtube video ngmmtnx8ghs

Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі – звернення Президента

07.09.2025 21:07
Video thumbnail for youtube video sma6rhlkkya

Понад 800 дронів по Україні! Що сталося після наймасованішої атаки?

07.09.2025 12:53
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.09.2025

07.09.2025 8:09
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.09.2025

06.09.2025 8:26