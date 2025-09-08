У Кам’янському активно готуються до опалювального сезону

У Кам’янському триває активна робота з підготовки до опалювального сезону. В місті з цього приводу провели чергове засідання штабу, заслухали звіти керівників відповідних підприємств. А міський голова особисто виїхав на об’єкти, щоб перевірити хід робіт. Комунальне підприємство “Добробут” займається ремонтом внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання. Перелік першочергових адрес визначають враховуючі звернення мешканців. Їх приймає Єдина диспетчерська служба. Зараз на фінальному етапі перебуває підготовка об’єктів соціальної сфери – це школи, дитсадки та медичні заклади.

