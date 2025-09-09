Моторошна ДТП у Дніпрі: автівка впала просто на людину! У якому стані постраждалий?

Моторошна ДТП у Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянівська. Дві машини там не поділили дорогу, після зіткнення одна з них вилетіла на тротуар і фактично накрила собою неповнолітнього пішохода. У якому стані постраждалий хлопець? Слідкуйте за останніми новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь головне про війну в Україні на 11 каналі!

