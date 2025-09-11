Окупанти атакували кінний завод на Дніпропетровщині! Як евакуювали тварин?

Окупанти атакували кінний завод на Дніпропетровщині! Від удрау геть згоріли декілька стаєнь. Зараз там триває евакуація вцілілих коней. Як пережили атаку та як рятують тварин під постійною небезпекою ударів російськими КАБами та ФПВ-дронами? Слідкуйте за останніми новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь головне про війну в Україні на 11 каналі!

