Окупанти атакували кінний завод на Дніпропетровщині! Як евакуювали тварин?

11.09.2025 17:34
Video thumbnail for youtube video o8vqzboyygi

Окупанти атакували кінний завод на Дніпропетровщині! Від удрау геть згоріли декілька стаєнь. Зараз там триває евакуація вцілілих коней. Як пережили атаку та як рятують тварин під постійною небезпекою ударів російськими КАБами та ФПВ-дронами? Слідкуйте за останніми новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь головне про війну в Україні на 11 каналі!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 11.09.2025

11.09.2025 8:07
Video thumbnail for youtube video s5nao1b17he

Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента

10.09.2025 20:28
Video thumbnail for youtube video nbfop_hxn0y

Стояли в черзі за пенсіями та не дочекались: Окупанти цинічно вдарили по пенсіонерах на Донеччині!

10.09.2025 17:46
Video thumbnail for youtube video voiqtgu8rec

Хоче пробігти марафон на протезі: Історія ветерана Дмитра!

10.09.2025 16:17
u-kam-yanskomu-aktyvno-gotuyutsya-do-dnya-mista

У Кам’янському активно готуються до Дня міста

10.09.2025 10:33
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 10.09.2025

10.09.2025 8:07