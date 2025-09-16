Дніпровські газовики отримали почесні відзнаки з нагоди професійного свята

16.09.2025 15:56
Щорічно, у другу неділю вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
Святкові привітання за участю члена правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» Сергія Мініна, очільника Дніпровської філії «Газмережі» Богдана Поп’юка, голови профспілки Олександра Колихаєва та заступника міського голови Ігоря Маковцева відбулись 12 вересня.
Запрошуємо до перегляду відеосюжету про проведений святковий захід!
Фотозвіт можна переглянути за посиланням:
https://www.facebook.com/grmudp

Партнерський матеріал.

