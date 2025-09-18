У Кам’янському відремонтували ще одну будівлю під гуртожиток для ВПО

Війна позбавила сотні тисяч українських родин їхніх осель. Для багатьох переселенців Кам’янське стало другою домівкою, де вони отримали не лише дах над головою, а й підтримку та можливість наново відбудувати своє життя. Серед іншого у місті реконструюють і приміщення для розселення внутрішньо-переміщених осіб. Зокрема, нещодавно завершили ремонт в гуртожитку, який прийняли у комунальну власність від Дніпровського металургійного комбінату. За 95 років будівлю жодного разу не модернізували. Зараз тут утеплили фасад, замінили комунікації, відремонтували покрівлю та осучаснили приміщення всередині. У гуртожитку є кухні, душові, пральні та ігрова кімната для дітей. Впорядкували також прилеглу територію та встановилина ній дитячий майданчик. Наразі у місті для розміщення переселенців функціонують 9 гуртожитків і транзитне містечко, а також Центр соціальної підтримки. Разом із Міжнародним благодійним фондом “Карітас України” місто готує ще один проєкт – перепрофілювання під соціальне житло комунальної будівлі. Представники влади наголошують, громада працює, аби ті хто втратив все через війну, знайшли у Кам’янському новий дім.

