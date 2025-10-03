Холоднокровна розправа з ексдепутатом: хто на лаві підсудних?

У суді почався розгляд справи про холоднокровну розправу з відомим на Дніпропетровщині бізнесменом, ексдепутатом та колишнім заступником мера Кам’янського Олександром Плахотніком. Чоловіка роzстріляли неподалік його будинку. Хто на лаві підсудних? Підозрюваний – заступник голови федерації боксу Кам’янського Сергій Мельничук. Якщо це так, то за що “спортсмен” розправився із політиком? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події на 11 канал Голос Дніпра!

