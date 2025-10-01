Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.10.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 01.10.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1316-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 БпЛА та 33 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!