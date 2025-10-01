Що сталося після жахливої атаки “шахедів” на Дніпро?

01.10.2025 16:51
Video thumbnail for youtube video guedrgxrrjy

Вчора серед білого дня дрони один за одним атакували центр міста. Що сталося після жахливої атаки “шахедів” на Дніпро? Які наслідки та що зараз відбувається на місці влучання? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра! Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

