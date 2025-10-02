Субсидії на тепло і Зимовий час: що треба знати кожному!

02.10.2025 16:23
Це треба знати кожному! Субсидії на опалювальний сезон, перехід на зимовий час, нові правила банківських переказів, вилучення з обігу дрібних монет. А ще Пенсійний фонд вимагає від одержувачів соціальних виплат пройти ідентифікацію. Що буде, якщо цього не зробити та які ще новації чекають українців у жовтні? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

