Субсидії на тепло і Зимовий час: що треба знати кожному!

Це треба знати кожному! Субсидії на опалювальний сезон, перехід на зимовий час, нові правила банківських переказів, вилучення з обігу дрібних монет. А ще Пенсійний фонд вимагає від одержувачів соціальних виплат пройти ідентифікацію. Що буде, якщо цього не зробити та які ще новації чекають українців у жовтні? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

