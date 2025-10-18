Доступні ціни на продукти: Як МХП підтримує громаду Дніпропетровщини?

18.10.2025 16:33
Video thumbnail for youtube video pwtzk8shn28

Доступні ціни на продукти. В селі Єлизаветівка відкрився соціальний магазин. Ініціатива реалізується компанією МХП спільно з ПРАТ “Оріль-лідер”, Благодійним фондом “МХП Громаді” та місцевою владою. Як МХП ще підтримує громаду Дніпропетровщини? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

На правах реклами.

