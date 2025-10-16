Сказ і численні захоронення: Вражаюча історія дніпровського притулку!

Спалах сказу і численні захоронення: мешканці Вишневого на Дніпропетровщині скаржаться на діяльність притулку для тварин і твердять – таке сусідтво небезпечне для їхнього життя. Що каже влада, поліція та сама власниця? Вражаюча історія дніпровського притулку! Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

