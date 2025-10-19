Удар дронів по Шахтарському на Дніпропетровщині: Жахливі кадри!

Удар по Шахтарському на Дніпропетровщині: жахливі кадри! Щонайменше 11 поранених у громаді на Синельниківщині. Ворог цілив ударними дронами. Одна жінка внаслідок атаки у важкому стані. Горіли квартири у багатоповерхівках. Загалом пошкоджені 7 висоток, з три десятки автомобілів та крамниця.Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!