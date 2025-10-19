Удар дронів по Шахтарському на Дніпропетровщині: Жахливі кадри!

19.10.2025 17:06
Video thumbnail for youtube video ktybzpahmfu

Удар по Шахтарському на Дніпропетровщині: жахливі кадри! Щонайменше 11 поранених у громаді на Синельниківщині. Ворог цілив ударними дронами. Одна жінка внаслідок атаки у важкому стані. Горіли квартири у багатоповерхівках. Загалом пошкоджені 7 висоток, з три десятки автомобілів та крамниця.Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 20.10.2025

20.10.2025 8:04
Video thumbnail for youtube video iegw8ueoeio

Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар – звернення Президента

19.10.2025 14:56
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 19.10.2025

19.10.2025 8:23
Video thumbnail for youtube video pwtzk8shn28

Доступні ціни на продукти: Як МХП підтримує громаду Дніпропетровщини?

18.10.2025 16:33
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 18.10.2025

18.10.2025 8:07
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 17.10.2025

17.10.2025 8:03