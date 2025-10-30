Як служба зайнятості допомагає отримати гроші від держави та створити власний бізнес
До мільйона гривень надає ветеранський компонент урядової програми “Власна справа” ветеранам для заснування бізнесу. Служба зайнятості прагне, аби кожен ветеран знав – після повернення з фронту є можливість не лише знайти роботу, а й побудувати власну справу. І це гранти не лише для ветеранів та ветеранок, а й для іхніх других половинок. Аби справа стала родинним бізнесом. Гранти можна отримати в різних напрямках. З 2023 року грантовою програмою “Власна справа”, яка є частиною урядової політики “Зроблено в Україні” вже скристалися 100 ветеранів. Вони мають змогу втілювати свої ідеї, створювати робочі місця та розвивати громади.