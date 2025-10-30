Як служба зайнятості допомагає отримати гроші від держави та створити власний бізнес

30.10.2025 18:29
До мільйона гривень надає ветеранський компонент урядової програми “Власна справа” ветеранам для заснування бізнесу. Служба зайнятості прагне, аби кожен ветеран знав – після повернення з фронту є можливість не лише знайти роботу, а й побудувати власну справу. І це гранти не лише для ветеранів та ветеранок, а й для іхніх других половинок. Аби справа стала родинним бізнесом. Гранти можна отримати в різних напрямках. З 2023 року грантовою програмою “Власна справа”, яка є частиною урядової політики “Зроблено в Україні” вже скристалися 100 ветеранів. Вони мають змогу втілювати свої ідеї, створювати робочі місця та розвивати громади.

