Дніпропетровська філія «Газмережі» інформує споживачів про нові можливості

14.11.2025 12:43
dnipropetrovska-filiya-gazmerezhi-informuye-spozhyvachiv-pro-novi-mozhlyvosti

Швидкість та зручність в кожному кліку. Дніпропетровська філія «Газмережі» покращує клієнтські сервіси для вирішення питань з розподілу газу. Віднедавна для мешканців області запрацював новий прямий номер контакт-центру та зручний телеграм-бот. Телеграм-ботом користуються вже 140 тисяч споживачів газу, кажуть представники Дніпропетровської філії.
Скористатись цим сервісом можна як на мобільному пристрої, так і на комп’ютері. Там можна сплатити за розподіл газу, додати кілька особових рахунків – власних або членів родини та миттєво отримати необхідну інформацію. Тож тепер у мешканців області є можливість обрати найбільш зручний спосіб комунікації. Споживачі можуть дізнаватись інформацію швидко через телеграм-бот ( @MYGRMU ), або в особистому кабінеті “Газмережі”. Також, можна зателефонувати на новий прямий номер контакт-центру ( 0 800 303 104 ) або безпосередньо звернутись до центру обслуговування клієнтів.

