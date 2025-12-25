Повернути ветеранів до мирного життя та заохотити до спорту! У Дніпрі на базі школи бойових мистецтв джиу-джитсу відкрили інклюзивний хаб для захисників. Це – спільна ініціатива компанії МХП, благодійного фонду “МХП-Громаді” та держагенції масового спорту. У новому просторі воїни зможуть відновитися після тяжких поранень, знайти нових знайомих та розпочати шлях до професійних змагань у пара-джиу-джитсу. Олександр – воїн 3 окремої штурмової бригади, бойовий медик. Цього літа зазнав тяжкого поранення на Харківському напрямку. Втім, власним прикладом доводить: часткова втрата кінцівки – не завада для занять спортом і навіть бойовими мистецтвами.

Завдяки перемозі в конкурсі “Час діяти, Нестримні!” від МХП спортклуб отримав близько 200 тисяч гривень на оплату оренди зали та придбання системи кондиціонування, яка рятуватиме від спеки влітку, а нині – обігріватиме тренувальну зону.

Заняття для захисників – повністю безкоштовні. Дніпровський хаб стане частиною загальнонаціональної мережі адаптивних, активних та безпечних платформ для фізичної реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів, яку спільно розвивають держава та бізнес.

Тільки цьогоріч державна установа “Агенція масового спорту України” та МХП створили вже два десятки інклюзивних хабів для ветеранів російсько-української війни в різних містах України і зупинятися не планують.

Підтримка ветеранів-працівників та громад – важлива частина корпоративної стратегії компанії МХП. Вона системно допомагає своїм працівникам повернутись до цивільного життя після фронту.

У школі джиу-джитсу додають: бойові мистецтва для ветеранів це – не тільки фізична реабілітація, а й психологічна – спосіб самореалізації.

А ще спортивний колектив – це спосіб призвичаїтись до мирного життя.

Нині Олександр мріє проявити себе у професійних змаганнях. І вони будуть, кажуть тренери, адже готуватимуть власну пара-джиу-джитсу збірну. Загалом на базі дніпровського хабу вже займаються понад 40 захисників, є запит на тренування від ветеранів із ампутаціями.

