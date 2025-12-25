Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, зустрічей, таймінгу – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні теж активний наш день, день нашої дипломатії, були важливі розмови. Патріарх Варфоломій – я вдячний за привітання України та всіх українців із Різдвом. Також за чітку підтримку справжніх цінностей – цінностей миру та поваги до людського життя, до захисту життя.

Сьогодні ж практично годину говорили з представниками Президента Сполучених Штатів Америки – ми говорили зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. І це була справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно таймінгу. Сьогодні Рустем Умєров ще буде говорити з американською командою, важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. Вже готові деякі документи, я бачу, що вони готові майже повністю, деякі документи готові. Звісно, щодо сенситивних питань іще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії. Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Норвегії також, вдячний Йонасу за незмінну підтримку. Поінформував, що в нас у розмові з Америкою станом на зараз, ми також з Йонасом обговорили можливі наступні спільні кроки. І буду говорити також з іншими європейськими лідерами, щоб усі ми були в одному темпі й з одною спільною метою. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це має бути.

Була сьогодні доповідь Павла Паліси по питаннях, які додають нам можливостей на фронті. Я підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. І кожен, хто зараз захищає наші позиції, всі, хто зараз на бойових завданнях, на бойових постах, усі, хто дає Україні захист від російських штурмів, від російських ударів, – усі ви, наші воїни, робите наші дипломатичні позиції сильнішими. Дякую вам! Дякую всім, хто бореться заради України, як заради самого себе! Христос народився! Славімо Його!

Слава Україні!