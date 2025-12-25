Вже втретє! Хто нищить пам’ятну дошку на честь Героя України?

25.12.2025 17:15
Vzhe Vtretye Hto Nyshhyt Pam Yatnu Doshku Na Chest Geroya Ukrayiny

Вже втретє! У Дніпрі зловмисники зірвали з фасаду та викрали пам’ятну дошку на честь Героя України! І все це – під камерами спостереження. Хто вперто нищить пам’ятну дошку? Чи є шанс покарати вандалів? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

