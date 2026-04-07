Компанія МХП спільно з благодійним фондом “МХП-громаді” та міською владою залучили фахівців “Охматдиту” до медогляду дітей

07.04.2026 13:11
У Кам’янському провели безкоштовний медичний чекап для дітей: сучасне обладнання та 30 медиків із найбільшої дитячої лікарні України об’єдналися заради дитячого здоров’я. Команда профільних спеціалістів «Охматдиту» оглянула маленьких мешканців міста. Безкоштовний чекап організували спільно компанія МХП, Благодійний фонд «МХП-Громаді», міська влада та UKRSIBBANK. Батьки з дітьми мали змогу не лише отримати консультації фахівців, а й пройти важливі обстеження. Медики провели низку досліджень, що допомагають виявляти серйозні захворювання на ранніх стадіях: електрокардіограму, УЗД серця та аналіз крові за 27 показниками. Турбота про здоров’я мешканців громад – системний підхід компанії МХП. Проєкт “Скарбничка здоров’я” організовують вже не вперше. Цьогоріч безкоштовні медогляди за участі фахівців Охматдиту провели у Петриківці, Єлизаветівці та Кам’янському. Якщо під час огляду виникає потреба в додатковій діагностиці, медики рекомендують пройти дообстеження безпосередньо в «Охматдиті». За потреби дитину також можуть направити до профільного відділення для подальшого лікування.

