Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.05.2026

8:24 22.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026
Оперативна інформація станом на 08:00 22.05.2026 щодо російського вторгнення
Слава Україні!
Розпочалася 1549-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення.
Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління БпЛА.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські Хутори та в бік Ізбицького.
На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів, в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки.
На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Середнє та в бік Лиману, Шийківки
На Слов’янському напрямку противник штурмував чотири рази, у бік Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки, Золотого Колодязя.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Новопідгороднє, Білицьке, Шевченко та Мирне.
На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове, Добропілля, Калинівське.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки, в бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також знешкоджено один танк, три бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, чотири наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки ворога.
Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!
Tags: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Sogodni U Slavutychi Vazhlyvo Pidtrymaty Nashyh Lyudej Tut Posylyty Zahyst Same Czym I Zajmayemos Zvernennya Prezydenta

Сьогодні у Славутичі; важливо підтримати наших людей тут, посилити захист – саме цим і займаємось – звернення Президента

18:36 21.05.2026
Zhahlyva Ataka Po Dnipru Rosiyany Vluchyly Po Bagatokvartyrnomu Budynku Yaki Naslidky

Жахлива атака по Дніпру: росіяни влучили по багатоквартирному будинку! Які наслідки?

17:45 21.05.2026
U Kam Yanskomu Onovyly Odyn Z Czentriv Dlya Prozhyvannya Vpo

У Кам’янському оновили один з центрів для проживання ВПО

13:23 21.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.05.2026

8:28 21.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 20.05.2026

8:04 20.05.2026
Zatverdyv Plany Nashoyi Dalekobijnosti Na Cherven I Mayemo Tvorcho Rozvynuty Ukrayinski Dalekobijni Sankcziyi Yaki Pokazaly Sylu V Travni Zvernennya Prezydenta

Затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні – звернення Президента

18:58 19.05.2026