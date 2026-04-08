«Тризуб України»: військові та волонтери ініціювали патріотичну акцію

08.04.2026 13:35
Кам’янське долучилося до Всеукраїнської акції “Тризуб України”, ініційованої благодійним фондом сьомого корпусу десантно-штурмових військ спільно з фондом “Сприяння 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді”. Разом із військовим командуванням, духовенством, волонтерами та мешканцями Кам’янського урочисто відкрили символ держави на площі Петра Калнишевського. Тризуб – знак із тисячолітньою історією, що бере свій початок ще з часів Київської Русі. Сьогодні він є на шевронах наших військових і символізує головне: держава існує там, де є люди, які готові її захищати. Тризуб – знак із тисячолітньою історією, що бере свій початок ще з часів Київської Русі. Сьогодні він є на шевронах наших військових і символізує головне: держава існує там, де є люди, які готові її захищати.

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.04.2026

08.04.2026 8:09
Ексклюзивні кадри роботи вибухотехників у прифронтовому Нікополі!

07.04.2026 15:49
Компанія МХП спільно з благодійним фондом “МХП-громаді” та міською владою залучили фахівців “Охматдиту” до медогляду дітей

07.04.2026 13:11
Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.04.2026

07.04.2026 8:09
Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни – звернення Президента

06.04.2026 21:25
Справедливість перемогла? Кадри затримання підозрюваних у викраденні судді у Дніпрі!

06.04.2026 20:35