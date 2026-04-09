Педагоги Кам’янського вибороли перемоги у сімнадцятій міжнародної виставці “Сучасні заклади освіти”

Педагоги Кам’янського взяли участь у сімнадцятій міжнародної виставці “Сучасні заклади освіти”. Цьогоріч вона зібрала понад пів тисячі учасників. Долучилися не лише українські науковці, а й представники Польщі, Литви, Румунії, Угорщини та Естонії. Окремий привід для гордості – результати конкурсу “Вчитель року – 2026”. Срібну відзнаку в номінації «Початкова школа» виборола Вікторія Михалюк, а Руслан Коломієць – вчитель математики Ліцею №19, став абсолютним переможцем обласного етапу. Тепер він представлятиме всю Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. Попри виклики війни, вчителі міста впроваджують інновації, піклуються про ментальне здоров’я дітей та здобувають нагороди на рівні держави.

