МХП провів масштабний благодійний забіг. Долучилися майже тисяча дніпрян

23.04.2026 12:23
016 1354mxf Snapshot 0000370

Набережна Дніпра перетворилася на велику спортивну арену. Благодійний захід “Активні парки з МХП- Забіг Дніпро” цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників – майже тисячу професійних атлетів та любителів активного способу життя. Окрім спортивного драйву, захід мав і важливу фінансову мету. Під час Благодійного аукціону та лотереї збирали кошти на допомогу військовим. Системна підтримка захисників та ветеранів – один із пріоритетів компанії МХП. Організували забіг Міністерство молоді та спорту України, держустанова “Спорт для всіх” в межах програми Президента “Активні парки” та МХП разом з Благодійним фондом “МХП-Громаді”. Це спортивне свято – про єдність та інклюзивність. Поряд із молоддю бігли ветерани. Також змагалися люди на кріслах колісних. Доєдналися і поціновувачі скандинавської ходьби. Для них цей захід – про заряд енергії та позитив. Власні сили учасники випробовували на дистанціях в один, п’ять та десять кілометрів. Найменші ж учасники додали дистанції у дитячих зонах. Хтось – впевнено і самостійно, а хтось разом з батьками. Цей захід став не тільки святом спорту, а й підтримкою та вдячністю тим, хто виборює нашу свободу.

Реклама

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

