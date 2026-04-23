Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.04.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 23.04.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1520-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області; Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб, здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Лиман та в напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку загарбники два рази атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Іллінівки та в бік Новодмитрівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне та в бік Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Тернове, Олександроград, Вороне та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, поблизу островів Білогрудий та Круглик.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1941 безпілотний літальний апарат, 202 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!