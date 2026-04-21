Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України, зараз жодних приводів для блокування бути не може – звернення Президента

21.04.2026 20:40
Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно говорив із канцлером Мерцом, а перед тим сьогодні вже спілкувалися з Президентом Європейської ради Коштою і Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки. Це кошти, які вже були затверджені Європейською радою, але блокувалися. Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід «Дружба», який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємося, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості. Давно немає прогресу також і по нових санкціях проти Росії за цю війну. Тим більше це не допомагає, коли Америка послаблює обмеження. Тиск повинен бути, щоб росіяни не відчували, що можуть воювати спокійно та без наслідків.

Сьогодні детально говорили з військовими – була доповідь Головнокомандувача Сирського та начальника Генерального штабу Гнатова. Ми розуміємо, що в планах у російської армії та які в них пріоритети: є відповідні мапи. Є деталі. Ми будемо протидіяти. Сили й засоби для цього визначені. Погодив і наші наступні операції – українські далекобійні санкції будуть працювати та знижувати російські можливості. Війну треба завершувати, і дипломатія сама себе не наблизить, потрібен тиск на агресора, щоб війна йшла до закінчення.

Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються.

Ще одне. Ми домовилися з Прем’єр-міністром України Свириденко та міністром економіки Соболевим, що найближчими тижнями визначимось із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою. Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше. Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу.

Я дякую всім нашим людям, хто б’ється заради інтересів України, як заради себе самого. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!

