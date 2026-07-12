Падає і Розвалюється у Дніпрі! Хто відповідальний за це? Комунальні аварії у місті загрожують життям людей. На Слобожанському проспекті сухе дерево вщент розчавило дитячий візочок, а в центрі міста через розмитий ґрунт стрімко просідає п’ятиповерхівка. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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