На автовокзалі у Дніпрі перевізник не пустив дітей в автобус! Що стало причиною? Обурені батьки, патрульна поліція та зіпсована поїздка. Звичайна посадка на автобус у Дніпрі перетворилася на справжнє протистояння з перевізником. Чи дійсно у цій ситуації праві всі? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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