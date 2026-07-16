В Кам’янському відкрили сучасний боксерський клуб “Steel Fist”

Розвиток спорту та підтримка молоді залишаються серед важливих пріоритетів для Кам’янського. Нещодавно в місті відкрили сучасний боксерський клуб “Steel Fist”, що в перекладі означає «Сталевий кулак». Це ще один потужний осередок, де створено всі умови для комфортних та професійних тренувань. Відтепер діти, молодь і дорослі містяни зможуть відточувати тут свої навички та готуватися до змагань високого рівня. Відкриття об’єднало спортивну спільноту Кам’янського: юних атлетів, їхніх батьків, десятки місцевих тренерів, а також директорів провідних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Своє відкриття “Steel Fist” відзначив першим турніром. Глядачі побачили видовищні поєдинки на рингу. Святкову спортивну атмосферу доповнили яскраві номери кам’янських черлідерок та виступи вихованок відділення художньої гімнастики.

Post navigation