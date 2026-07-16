В Кам’янському відкрили сучасний боксерський клуб “Steel Fist”

13:13 16.07.2026
V Kam Yanskomu Vidkryly Suchasnyj Bokserskyj Klub Steel Fist

Розвиток спорту та підтримка молоді залишаються серед важливих пріоритетів для Кам’янського. Нещодавно в місті відкрили сучасний боксерський клуб “Steel Fist”, що в перекладі означає «Сталевий кулак». Це ще один потужний осередок, де створено всі умови для комфортних та професійних тренувань. Відтепер діти, молодь і дорослі містяни зможуть відточувати тут свої навички та готуватися до змагань високого рівня. Відкриття об’єднало спортивну спільноту Кам’янського: юних атлетів, їхніх батьків, десятки місцевих тренерів, а також директорів провідних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Своє відкриття “Steel Fist” відзначив першим турніром. Глядачі побачили видовищні поєдинки на рингу. Святкову спортивну атмосферу доповнили яскраві номери кам’янських черлідерок та виступи вихованок відділення художньої гімнастики.

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