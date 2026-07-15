Бійці 108-ї бригади ТРО отримали від громади Кам’янського місткий мінівен

Чергове підсилення від громади Кам’янського для захисників на передовій. Військовослужбовцям дев’яносто дев’ятого батальйону сто восьмої окремої бригади територіальної оборони передали автомобіль та гуманітарну допомогу. Надійна логістика на фронті забезпечує оперативність виконання бойових завдань, тому для потреб бійців придбали місткий мінівен, який дозволить швидко доставляти все необхідне на позиції. Благодійний фонд “Осоння України” виступає надійним партнером міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Там вважають: лише спільними зусиллями можна подолати всі виклики воєнного часу та вчасно допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Окрім регулярного забезпечення фронту, організація бере на себе великий обсяг гуманітарної роботи в тилу, допомагаючи переселенцям та місцевим мешканцям вразливих категорій. Разом із громадою Кам’янського фонд і надалі працюватиме в різних напрямках, зокрема допомагатиме нашим захисникам.

Post navigation