Скандальна відставка та ультиматум: що відбувається у Дніпрі? Шостий протест під стінами Дніпропетровської ОВА зібрав сотні небайдужих. Кадрові перестановки у верхівці викликали гостру реакцію, і містяни дали офіційній владі лічені години на відповідь. Що насправді стоїть за цією акцією та про що говорять дніпряни? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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