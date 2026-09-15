У Кам’янському готуються до холодів. В місті працює штаб з підготовки до опалювального сезону

У Кам’янському готоються до холодів. В місті працює штаб з підготовки до опалювального сезону. Його засідання відбулось за участі всіх відповідних служб. На сьогодні завершені основні роботи щодо внутрішньобудинкових мереж, покрівель, під’їздів, підвальних та горищних приміщень. Практично на фініші і підготовка об’єктів соціальної сфери – лікарень, шкіл та садочків. Після засідання штабу разом із профільними фахівцями виїхали на об’єкти, де наразі тривають роботи. На проспекті Свободи проходить ремонт та заміна ділянки магістральної теплової мережі. На лівобережжі проводиться заміна теплового компенсатора та запірної арматури. В цілому виконано великий обсяг робіт по ремонту та заміні теплових мереж. Паралельно вже розпочалося заповнення мереж водою під робочим тиском. На проспекті Шевченка фахівці виконали ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення. Оновили ділянку, що проходить усередині будинку. Перелік ремонтних робіт сформували з урахуванням звернень мешканців, які надходили до Єдиної диспетчерської служби. Також на одній із котелень виконується заміна теплообмінника. Перевірили роботу генераторів та автоматичних систем введення резерву, які забезпечують швидке перемикання на резервне електроживлення у разі відключень. Засідання штабу проходить щотижня.

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