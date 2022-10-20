Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.10.2022

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав одинадцять ракетних та двадцять вісім авіаційних ударів, здійснив понад шістдесят п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької області, Зеленодольськ Дніпропетровської області, Сіверськ, Слов’янськ і Терни на Донеччині, Значкове Запорізької області та Давидів Брід на Херсонщині. Для своїх злочинів окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог здійснив пуски понад десяти безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”, понад половину яких – з території республіки білорусь.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.