7 місяців під дулом автоматів: жителі звільненої Новоолександрівки діляться жахами окупації

07.11.2022 15:57

На жінок наставляли автомати, а діти власноруч рили собі бомбосховища. 7 страшних місяців під окупацією пережили жителі Новоолександрівки, що на Херсонщині. Без води, світла та їжі та під прапором російських терористів. Це селище наші військові звільнили майже місяць тому. Проте росіяни не припиняють гатити по мирних людях із окупованих територій. Як виживають українці, коли усього за 6 кілометрів базується ворог?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Важкі бої за Бахмут і Білогорівку, обстріли Запоріжжя та Донеччини. 257 доба на фронті

07.11.2022 16:42

У Придніпровську спиляли молоді і здорові дерева, які охороняються законом

07.11.2022 16:23

Зима близько! Чим запасаються дніпряни напередодні холодів?

07.11.2022 15:27

Всю ніч ворог тероризував Нікопольський район: минулося без постраждалих

07.11.2022 10:50

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.11.2022

07.11.2022 8:11

Кожен, хто допомагає Росії подовжувати війну, має разом з нею відповідати за наслідки – звернення Президента України

06.11.2022 21:50
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com