7 місяців під дулом автоматів: жителі звільненої Новоолександрівки діляться жахами окупації

На жінок наставляли автомати, а діти власноруч рили собі бомбосховища. 7 страшних місяців під окупацією пережили жителі Новоолександрівки, що на Херсонщині. Без води, світла та їжі та під прапором російських терористів. Це селище наші військові звільнили майже місяць тому. Проте росіяни не припиняють гатити по мирних людях із окупованих територій. Як виживають українці, коли усього за 6 кілометрів базується ворог?

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