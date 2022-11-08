Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.11.2022

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, БахмУт, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи рф інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, ЧУгунівка, Фиголівка та Дворічанське;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, БахмУтське, БахмУт, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль;