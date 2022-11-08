ЗСУ дають відсіч на Бахмутському, Авдієвському та Новопавлівському напрямках. 258 доба на фронті

Минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 37 авіаційним ударів, здійснив понад 100 обстрілів з РСЗВ. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдієвському та Новопавлівському напрямках. Втім українські оборонці дають гідну відсіч та тримають свої позиції. Більш детально – у нашому традиційного огляді

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