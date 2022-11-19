Забезпечимо все, що потрібно для нашого захисту – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко звітую про день, що почався сьогодні дуже рано, був дуже активним, і ще мій графік на цей день не вичерпаний.

Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України.

Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки.

Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці.

Склад учасників засідання Ставки традиційний. Головнокомандувач, командувачі та всі, хто працює заради нашої оборони.

Сьогодні відбувся й надзвичайно важливий візит в Україну – візит нового Премʼєр-міністра Британії Ріші Сунака. Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн – це вже точно.

Дякую, Ріші, пане Премʼєр-міністре, за готовність разом із нами ще міцніше захищати свободу. Маємо й деякі дуже потрібні рішення – домовилися про них сьогодні.

Як і завжди, сьогодні отримував доповіді щодо відновлювальних робіт в енергетиці. По всій країні працюємо, щоб стабілізувати ситуацію.

Найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса й область, Харків і область. Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони – енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя.

Херсон – відновлюємо транспортне сполучення. Є перший потяг із Києва. Щодня створюємо нові можливості для людей.

Готуємо вагомі міжнародні події – вже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, ми забезпечимо.

Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, ми залучаємо.

Дякую всім, хто працює для України!

Дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую всім у світі, хто допомагає!

Слава Україні!