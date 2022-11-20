Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2022

Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, ракетних ударів російської федерації зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ та Краматорськ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії, веде повітряну розвідку БпЛА.

Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон.

За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

За минулу добу наші воїни збили БпЛА типу “Орлан-10” та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!