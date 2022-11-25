Ключове завдання цього тижня – енергетика – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – це енергетика. Від середи й до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи.

Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів.

Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику.

Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже подолано. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка.

Щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію.

По всій країні розгорнуті Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише Пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими Пунктами ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу. Кияни потребують більшого захисту.

Станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключені. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня.

Був сьогодні у Вишгороді Київської області. Там, де російська ракета зруйнувала житловий будинок і пошкодила будинки фактично цілого кварталу.

Шість людей тоді загинули, десятки постраждали. Мої співчуття сім’ям загиблих. Робимо все, щоб допомогти і допомагаємо.

Відвідав два Пункти Незламності у Вишгороді: на базі ДСНС і в місцевій школі. Вони облаштовані саме так, як це й має бути.

Загалом по країні зараз понад 4 тисячі Пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника, щоб у них реально працювало все, що має бути для людей.

Говорив сьогодні із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Подякував їй за рішення надати макрофін на 2,5 мільярда євро. Домовилися ще про 0,5 мільярда до кінця року та обговорили підготовку пакету підтримки на наступний рік.

Також домовилися про нові кроки в енергетичній підтримці України.

Сьогодні ж узяв участь у саміті в Литві, який присвячений розвитку європейської ідеї.

Закликав партнерів до нових кроків заради нашої спільної перемоги й подякував Польщі та державам Балтії за їхню принципову позицію щодо обмеження ціни на експорт російських енергоносіїв.

Вважаю цілком слушними пропозиції партнерів запровадити суттєвіше обмеження ціни на російську нафту, ніж звучало цього тижня.

Увечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів. 216 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону «Айдар» за хоробрість, за результативність у знищенні ворога й проведенні контрнаступальних дій. А також прикордонників Львівського і Могилів-Подільського загонів, які стійко боронять Бахмутський та Авдіївський напрямки. Дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто воює за нашу державу! Хто робить усе, щоб подавити окупантів, які обстрілюють, на жаль, Херсон, Запоріжжя, інші наші міста.

Дякую кожному й кожній, хто працює заради України й українців! Усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику, звʼязок.

Слава нашому незламному народу!

Слава всім вас – ви молодці!

Слава Україні!