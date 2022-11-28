Україна ніколи не буде місцем розрухи – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко звітую про сьогоднішній день. Ранок почався зі Ставки. Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і придушення російських вогневих позицій. Усі ключові питання тримаємо у фокусі уваги Ставки.

Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини.

Російська армія пошкодила й насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.

Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових «товаришів», які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли.

Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих «товаришів» із Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство.

Сьогодні говорив про українські потреби в захисті та у відбудові з міністрами закордонних справ семи країн Північної Європи. Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Ісландія. Подякував їм за цей спільний візит в Україну – дуже важливий саме зараз жест підтримки й солідарності.

Маємо домовленості щодо подальшої співпраці і в оборонній сфері, і в енергетичній, і щодо проектів відбудови нашої держави, і в санкційній сфері.

З кожною з делегацій обговорювали українську формулу миру, дуже детально – можливу участь кожної держави в реалізації пунктів формули.

Активно працюємо й для того, щоб створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Працюємо на різних рівнях.

Обговорив зокрема й це сьогодні з міністрами закордонних справ країн-партнерів. Керівник Офісу Андрій Єрмак узяв участь у конференції, що відбулась у Франції. Там працюють члени робочої групи з питання створення трибуналу. Генеральний прокурор Андрій Костін і перша леді України представляли сьогодні нашу державу в Британії – там відбулася конференція щодо протидії сексуальному насильству в умовах війни. Пан Костін готується до зустрічі з міністрами юстиції «Великої сімки» в Берліні завтра.

Головна тема всіх цих заходів – відповідальність Росії за війну й терор. Завтра будуть іще новини.

Говорив з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. До речі, Нідерланди надають Україні суттєву допомогу в підготовці трибуналу щодо агресії та у встановленні правди про всіх російських убивць і катів. Україна за це вдячна.

Почув дуже важливий сигнал від пана Прем’єр-міністра Рютте – сигнал щодо наступного року. Підтримка нашої держави лише зростатиме.

Зустрівся з амбасадорами нашої фандрейзингової платформи United24. Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі – вони були в Києві, а відеозв’язком долучилися Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер. Головне питання – проходження цієї зими, допомога Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням. Детальні новини – вже завтра, але зазначу: зробимо все, щоб Україна отримала максимум можливої допомоги світу.

І ще одне.

Обсяг акумульованих коштів для нашої ініціативи Grain from Ukraine зростає і вже – понад 180 мільйонів доларів. Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою.

Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН.

Я дякую всім, хто бере участь!

Дякую всім, хто допомагає Україні реалізовувати нашу формулу миру! Впевнений, її можна реалізувати повністю – усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки.

Слава кожному нашому воїну! Слава всім, хто працює заради перемоги нашої держави!

І, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, не забувайте про це.

Слава Україні!