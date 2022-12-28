Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, обовʼязково підтримуйте одне одного – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогоднішній день – так вийшло – день підсумків цього року, планів на наступний.

Провів нараду із міжнародниками щодо подій та планів на січень.

Зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну. Обговорили співпрацю за рік, відбудову нашої країни та ще один крок у посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франціє!

Зустрівся з урядовцями та головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються.

Сьогодні ж звернувся зі щорічним Посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Про те, як ми всі – усі українці – змінили цього року світ і що будемо роботи наступного року.

Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти всіх цих подій або ще побачите.

Хотілося б зараз додати ще одне до всього, що було зроблено та сказано сьогодні. Додати дещо неполітичне.

Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково.

Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям.

Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу.

І якщо людина у такій складній ситуації, в такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти. Або просто допомагайте, навіть не запитуючи.

Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте.

Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям.

Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути: як ви? Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді – не варто зараз втрачати звʼязок.

І, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли. Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу.

Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – із різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – все це теж наш спільний захист.

Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом.

Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам!

Щодня – до перемоги.

Слава всім нашим людям!

Слава Україні!