Росія повинна відчувати зростання тиску і санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і сильні позиції на фронті – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні новий Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обовʼязків – уже зміни відбулись. Разом з Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане Ігор Скибюк – рішення теж уже є. Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають – Драпатого, Хмару, Скибюка.

Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено.

Ми визначили і ті завдання, які є в обороні України, в реалізації наших операцій. ППО – завдання. Протидія російським ударам – завдання. Більше технологічності нашому захисту, виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад, активна оборона в усіх сферах – завдання. Міністерство оборони України точно має спроможність забезпечити виконання цих завдань за підтримки та координації з новим командуванням Збройних Сил України, нашими розвідками, нашими спеціальними службами, Національною гвардією України та її корпусами. І обовʼязково в чіткій співпраці з нашими партнерами та виробниками зброї, що заснована на повній прозорості та довірі.

Я хочу окремо подякувати сьогодні всім в Україні – усім військовим, усім цивільним – за довіру до нового військового командування. Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників, важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Всі інструменти даємо.

Сьогодні був у Києві Посол США при НАТО Метью Вітакер разом із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Баззардом. Хороша зустріч. Ми говорили про «петріоти» для нас, для України: потрібні ракети для захисту життя наших людей – не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз, цими місяцями, дуже непросто. Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Вітакером сьогодні: ліцензії, ракети і все це потрібно. Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно. Ми говорили про Drone Deal з Америкою, яку зараз наші команди опрацьовують. Це точно новий рівень співпраці з Америкою буде. Я дякую всім, хто підтримує нас.

Щойно говорили разом з Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим, Сергієм Кислицею з представниками Президента Америки Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером. Дипломатичний трек, дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємося в намаганні зупинити цю війну, це головне – щоб росіяни справді були готові до зупинки війни.

Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідлстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна – дуже токсичну атмосферу. Тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє, сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. Російське суспільство все більше починає це відчувати. Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним.

Я дякую кожному нашому воїну, кожному підрозділу за влучність. Я дякую всім нашим розробникам, виробникам зброї. Я дякую всім нашим людям за стійкість і віру в Україну.

Слава Україні!