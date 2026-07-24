У громаді Кам’янського привітали працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

12:30 24.07.2026
U Gromadi Kam Yanskogo Pryvitaly Praczivnykiv Metalurgijnoyi Ta Girnychodobuvnoyi Promyslovosti

Кам’янське неможливо уявити без металургії. Це фундамент міста та основа його економіки. Попри війну заводи продовжують працювати, підтримувати тисячі родин та допомагати Силам оборони. Завдяки соціальному партнерству з металургами у місті реалізують масштабні проєкти. Днями Кам’янське відзначило День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Щирі слова вдячності лунали на сцені театру Лесі Українки. Тут зібралися люди вогняної професії. Ті, чия праця буквально гартує характер Кам’янського. Головна гордість та потужна сила підприємств — це люди, вважають у громаді. За кожною тонною сталі стоїть щоденна важка праця фахівців із незламним характером.

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