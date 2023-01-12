Обов’язково настане день, коли український прапор буде нарівні з усіма прапорами держав – членів Євросоюзу – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій, на найбільш принципових напрямках.

Звичайно, питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями.

Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами.

Говорив сьогодні про перспективи найближчих тижнів і місяців зі спікером Сейму Латвії, який прибув з візитом до Києва. Про перспективи не тільки оборонні, а й політичні. Зокрема, про європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Я почув упевненість у тому, що обовʼязково настане день, коли український прапор буде абсолютно нарівні з усіма прапорами держав – членів Євросоюзу. Латвія нам у цьому допомагатиме.

До речі, Латвія – одна з тих країн, чия підтримка для України у перерахунку на відсотки від ВВП – одна з найбільших за минулий рік. Думаю, що цьогоріч така тенденція може зберегтися.

Продовжив сьогодні й телефонні переговори з лідерами держав-партнерів.

Ще дві європейські країни, чий голос надзвичайно важливий для України, – це Кіпр і Люксембург. А також розширюємо географію дипломатичного марафону – я говорив сьогодні з паном Президентом Кенії.

Всі ці переговори присвячені питанням безпеки – і нашої держави, і наших партнерів.

Я вдячний за підтримку української формули миру і за готовність працювати спільно з нами, щоб покінчити з російською агресією якнайшвидше.

Дуже важлива ініціатива України – це створення продовольчих хабів у Африці. Наша зовнішня політика має вийти на новий рівень з африканськими партнерами.

Там уже відчули, що від українського експорту продовольства безпосередньо залежить безпека різних народів. І ми хочемо закріпити це на рівні конкретних інституцій, конкретних об’єктів – хабів, тобто конкретних гарантій продовольчої стабільності, які постійно працюватимуть і які будуть однією з нових основ відносин України та держав Африканського континенту.

Відбулось сьогодні й відкриття нового напряму в нашій державній благодійній платформі United24. Цей напрям – відбудова України. Тобто це генерація коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації.

Станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько півмільярда гривень від людей із понад ста країн – для відновлення житла. Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі.

Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже понад 10 мільярдів гривень. І я дякую всім, хто долучився до зборів United24.

Дякую всім, хто допомагає Україні!

Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну!

А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Дякую вам, хлопці!

Слава Україні!