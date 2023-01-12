Понiвеченi будинки та споруди: під вогонь потрапила Марганецька громада

12.01.2023 18:24

Знову під вогнем російських терористів Нікопольщина. Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Випустили з десяток снарядів. Побиті будинки місцевих. Докладніше про масштаби руйнувань – дивіться в нашому сюжеті

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