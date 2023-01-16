росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та Херсону. 327 доба на фронті

16.01.2023 16:15

Українські військові, яких навчатимуть працювати з PATRIOT вже прибули у США. Британія зголосилася передати Україні 12 танків Челенджер, перші чотири поїдуть негайно, повідомляють світові ЗМІ. Тим часом росіяни не припиняють терор цивільних. Вночі вдарили ракетами по Запоріжжю, постраждали діти! Сьогодні ж зранку – обстріляли Херсон, принаймні одна людина загинула. Докладніше про чергові злочини ворога та ситуацію на фронті – дивіться далі в сюжеті.

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