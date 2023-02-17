Робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій, які надихають світ хоробрістю та стійкістю – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт про цей день.

З візитом у Києві був Марк Рютте, Премʼєр-міністр Нідерландів.

Лідер, який дуже допомагає нам захищати свободу. Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну та всю Європу.

Нідерланди – серед провідних партнерів України. Це проявляється і в збройній підтримці, і в політичній, і в юридичній.

Сьогодні ми провели з Марком, як завжди, змістовні переговори. Буде більше зброї для наших воїнів, буде більше тиску на державу-терориста, буде більше можливостей відновити справедливість.

Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною.

Є вже конкретне рішення – розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму.

Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень. Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців.

Сьогодні мав честь представити наш народ, наших захисників, наших захисниць на відкритті Мюнхенської безпекової конференції.

Це одне з найбільш вагомих міжнародних зібрань, і на цьогорічній конференції представлені значущі сили сучасного світу. Завдяки всім вам, українці й українки, які боронять нашу державу, Росії в Мюнхені немає.

Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний: ми маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього.

Тому наш дипломатичний марафон триває без перерви – від мого візиту у Вашингтон у грудні.

Вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії та вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України.

Говорив і сьогодні про це з Прем’єр-міністром Рютте, і протягом тижня – з іншими лідерами. Продовжу ці перемовини наступного тижня.

Продовжу консолідувати й підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності.

Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними й заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами.

Такий наш принцип зустрічає розуміння в усіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин.

І найголовніше. Звичайно, сьогодні, як і в будь-який інший день, я на постійному зв’язку з командувачами. Я провів нараду з представниками сектору оборони.

Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій – наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро та стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності.

Я знову й знову відзначаю наших бійців, які боронять Донеччину та Луганщину. 54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – я дякую вам, воїни! Я дякую вам всім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога й хто дає нам усім віру в перемогу. У перемогу України!

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!

Дякую всім, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!