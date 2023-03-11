Росія стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста й громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла.

Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків. Лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш як сорока ракетами. Нікополь, Марганець – наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина.

Ракети й артилерія, безпілотники та міномети – держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського.

Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя.

Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним!

У Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей.

Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити.

Я дякую сьогодні нашим бійцям ОСУВ «Північ» за знищення ракети й «Шахеда» терористів. Бійці нашої ППО на Чернігівщині, бійці 2-го окремого полку Нацгвардії на Сумщині – дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим бійцям на півдні, які знищують склади, логістику й місця розташування окупантів! Кожна підірвана ворожа позиція – це врятовані українські життя.

ОСУВ «Хортиця»… Особливо відзначу сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду – наших десантників, 5-ту окрема штурмову бригаду… Всі вони разом з іншими нашими воїнами боронять Бахмут. Дякую за силу!

Є за що подякувати 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Мазепи та 81-й окремій аеромобільній бригаді, які діють на Донбасі. Молодці, хлопці!

Дякую всім, хто допомагає нашим підрозділам! Дякую кожному й кожній, хто підтримує наших цивільних людей у прифронтових та прикордонних районах! Дякую всім, хто переконує світ, що потрібно саме зараз проявити більше рішучості! Зараз, коли ми готуємо наші активні дії проти окупанта, щоб кожен постріл по українцях відізвався державі-терористу відповідальністю.

І ще одне. Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із державою-злом. Відповідний указ оприлюднений. Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації.

Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення.

Україна захищатиметься всюди. І всіма цивілізованими засобами.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор!

Слава Україні!