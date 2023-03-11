Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.03.2023

Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Також окупанти провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області;

Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.