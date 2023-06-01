Обовʼязок місцевої влади – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово – звернення Президента України

Дорогі українці!

Завершується цей довгий і важкий день.

Передусім мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрала Росія, забрали російські удари.

Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України.

Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене. Це обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати. І якщо обов’язок на місцях не виконується, це прямий обов’язок правоохоронців – притягати до відповідальності.

Сьогодні в нашій державі, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей. Але й у цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але й у цей день Росія обстрілювала наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але й цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста.

Сьогодні від ранку наша українська делегація – у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти. Зараз тут – центр політичних дискусій на нашому континенті. Були дуже важливі переговори. Президентка Молдови та Президент Франції, Премʼєр Великої Британії та Президентка Єврокомісії, Президент Румунії та Премʼєр Португалії, Премʼєр Албанії та Премʼєр Північної Македонії, Премʼєр Італії, Премʼєр Іспанії, Президент Швейцарії, Премʼєр Чехії, Президент Азербайджану, канцлер Німеччини.

Був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії. І, звичайно, – зустрічі на полях саміту та спільне засідання всіх учасників та учасниць саміту…

Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру.

І я дякую всім лідерам, усім країнам, які нас підтримують за цими пунктами. Це не лише підтримка України – це підтримка реальної безпеки для всієї Європи.

Окремо я хочу подякувати пані Урсулі фон дер Ляєн, Президентці Єврокомісії, за підтримку наших ініціатив щодо захисту наших дітей, щодо пошуку й повернення тих маленьких українців і українок, які були депортовані в Росію. Маємо їх усіх повернути, маємо зробити все можливе й неможливе, щоб дати захист усім нашим людям – по максимуму – від будь-яких російських загроз. Впевнений, що це можливо.

Окремо хочу подякувати Президенту Мішелю, Президенту Європейської ради, який сьогодні провів спеціальну безпекову сесію в межах саміту.

І окремо хочу подякувати Роберті Мецолі, голові Європейського парламенту, за ухвалене рішення щодо боєприпасів для України – за підтримку виділення додаткових 500 мільйонів євро для цього. Дякую!

Дякую всім нашим воїнам! Дякую всім, хто тренує наших воїнів! Хто допомагає нам зброєю! Хто лікує наших героїв після поранень! Дякую всім рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС та інших служб, які ліквідовують наслідки російських ударів! Дякую всім волонтерам, які допомагають нашим воїнам, нашим людям, нашій державі!

Дякую всім, із ким ми йдемо пліч-о-пліч до нашої перемоги, до нашого миру й до покарання російських терористів.

Слава Україні!